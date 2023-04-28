كشف عضو مجلس الشورى د. إبراهيم النحّاس عن أهمية التغطية الإعلامية للعمليات الإنسانية التي تقودها المملكة لإجلاء العالقين في السودان .

وقال “النحاس” لبرنامج “هنا الرياض” أن هذه التغطية الإعلامية مهمة “لإظهار القيم الإسلامية والمبادئ التي قامت عليها هذه الدولة في التعامل مع الحالات الإنسانية وإظهار هذه الحالات بشكلها وقيمها الإسلامية إلى المجتمع الدولي برمته”.

وتابع : ” المملكة كرمزية للعالم الإسلامية تقوم بهذا كواجب يقوم على المبادئ الإسلامية الأصلية وفي ذلك رسالة للمجتمع الدولي “.

وأضاف : ” فيها من القيم العربية والشهامة والفروسية تجاه الإنسانية سواء كانت لعرب أو لغيرهم ، كما أنها مظهر من مظاهر حقوق الإنسان التي قامت عليها هذه الدولة “.