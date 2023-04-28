كشف المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية بمجمع إرادة والصحة النفسية في المنطقة الشرقية، الدكتور عبد السلام الشمراني، أن “الشبو” أصعب المواد المخدرة علاجا ويأخذ وقتا طويلا لخلوه التام من المركب العضوي.

وقال الشمراني في تصريحات متلفزة عبر قناة “الإخبارية”، أن “الشبو” يسبب أعراضا نفسية وذهانية شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن تخفيف حدة هذه الأعراض يأخذ مدة طويلة تصل أحيانًا إلى 5 أشهر.