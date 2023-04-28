حث خطيب المسجد الحرام، أسامة خياط، على تجنب خداع الناس بالمشاريع والمغامرات الفاشلة والوهمية.
وقال خلال خطبة الجمعة :”احذروا خداع الناس بالمشاريع الوهمية والمغامرات الفاشلة بهدف الربح والكسب السريع”.
وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم:”مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”.
فيديو | خطيب المسجد الحرام أسامة خياط: احذروا خداع الناس بالمشاريع الوهمية والمغامرات الفاشلة بهدف الربح والكسب السريع#الإخبارية pic.twitter.com/bC3yCqaOPt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
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