حث خطيب المسجد الحرام، أسامة خياط، على تجنب خداع الناس بالمشاريع والمغامرات الفاشلة والوهمية.

وقال خلال خطبة الجمعة :”احذروا خداع الناس بالمشاريع الوهمية والمغامرات الفاشلة بهدف الربح والكسب السريع”.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم:”مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”.