وثق مقطع مصور آثار الدمار الكبير الذي أصاب أحد المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة، حيث ظهرت آثار الرصاص في عنبر جراحة الأطفال بالطابق العلوي في مستشفي إبراهيم مالك بحي الصحافة.

وأكدت نقابة الأطباء السودانية على صفحتها على فيسبوك تعرض 14 مستشفى للقصف وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن العنف وتوقف عمل العديد من المستشفيات والقدرة المحدودة على التزود بالمياه ونقص المواد الغذائية واضطرار السكان إلى النزوح، كلها عوامل تشكل أخطارًا كبيرة على الصحة في السودان.