شهدت الرياض اليوم أمطار غزيرة تسببت في تجمع المياه في بعض شوارعها.

وأظهر مقطع فيديو متداول بعض الشوارع ومياه الأمطار بها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق .

وشملت المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.