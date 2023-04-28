قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،أن هناك مخاوف من انزلاق السودان إلى صراع عرقي خطير، محذرا من أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين.

وأوضح غوتيريش أن جنوب السودان لديه مشاكل لم تحل ولا نريد توريطهم بهذا الصراع، مؤكدا على أن حل المشاكل في أفريقيا يجب أن ينبع من وساطات أفريقية، وأن الحرب في السودان ليست بين جنرالين، وإنما هناك دور لأطراف.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حميدتي، وعبر الاثنان عن رغبتهما بوقف القتال، مؤكدا أنه على الجنرالات في السودان أن يسمعوا من الدول في محيطهم، قائلا: نخشى من تدخل مجموعات مرتزقة في السودان.