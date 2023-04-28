أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي المصري، أن فريقه يعلم جيدًا قوة المباراة التي سيخوضها مع مضيفه الرجاء المغربي مساء غد السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن فريقه يعلم جيدا مدي أهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت. وأضاف: “قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني في المغرب من أجل حسم التأهل”.

وأوضح حارس الأهلي :” نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة، ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه”.

وأضاف الشناوي :”لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد، والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام”.

وقال :”فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين”.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على ملعبه 2 / صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة يوم السبت الماضي.