بدأت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.
وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على “تويتر” أن الوظائف العسكرية تشمل (رجالا- نساء).
وأضافت وزارة الدفاع أن المؤهلات المطلوبة هي :
بكالوريوس ( رجال / نساء) دبلوم ( رجال / نساء)
الثانوي العامة ( رجال / نساء) الثانوية الصناعية (رجال)
وللتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــا
ولمعرفة التخصصات المطلوبة زيارة الرابط: هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
التعليقات
اترك تعليقاً