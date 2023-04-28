بدأت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على “تويتر” أن الوظائف العسكرية تشمل (رجالا- نساء).

وأضافت وزارة الدفاع أن المؤهلات المطلوبة هي :

بكالوريوس ( رجال / نساء) دبلوم ( رجال / نساء)

الثانوي العامة ( رجال / نساء) الثانوية الصناعية (رجال)

وللتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــا

ولمعرفة التخصصات المطلوبة زيارة الرابط: هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا