قامت فرق طبية سعودية بإسعاف حالتين مصابتين من ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان إلى مطار جدة، مساء اليوم الجمعة.

وتطلبت الحالتين تدخلًا طبيًّا، و هما من الجنسية الإندونيسية وتعانيان كسورًا في اليدين، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما.

كانت طائرة إندونيسية قد وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت الإخبارية