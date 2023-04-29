أعاد مغردون تداول فيديو لمداهمة أمنية لمنزل مروجي مخدرات في حي الفيصلية بالرياض بعد بلاغ عن تغيب فتاة قاصر .

وقال أحد رجال الأمن في مقطع الفيديو أن الحملة أمنية نجحت في تخليص فتاة من أيادي المروجين ، مضيفا أن الفتاة يتم تقييدها إذا حاولت الخروج ومن ثم العودة وفكها وإجبارها على تعاطي مادة الزناكس لضمان عدم خروجها من المنزل.

واستعرض الفيديو المواد التي يستخدمها المروجين والمدمنين في تلك الشقة.