اعترض البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على حكم مباراة فريقه أمام الرائد والمقامة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك.

وطالب رونالدو حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق النصر ضد الرائد بعدما تعرض للعرقلة من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وأمر حكم المباراة باستئناف اللعب وعدم العودة إلى تقنية الفيديو مما أثار استياء وغضب رونالدو، ليقوم بالتلويح برأسه اعتراضًا على الحكم.

ونجح رونالدو في التقدم لفريقه أمام الرائد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”