قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم الجمعة، من أن هناك انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد مشيرا إلى إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدا تلو الآخر”.

وقالت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.

وأضافت أن هناك نقصا حادا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، “واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة مليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية”