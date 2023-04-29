قال مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، إن شاب عشريني بظروف مادية متواضعة يبحث بلهف عن زواج غير معلن حتى لو كانت أكبر منه.

وأشار يوسف القعيط: هذا الطلب مألوف لدي جدا ويتكرر بشكل شبه يومي، وغالبا ماتكون نيته إعفاف نفسه وحفظها عن منزلقات الفاحشة.

ولفت: دائما أتساءل حتى لو عرضت بياناته في قناتي فمن (المضروبة على راسها) التي ستقبل أن تكون حلاًّ مؤقتا لهذا وأمثاله بحيث متى ما التفت أهله إليه ورأوا أن وقت زواجه قد حان ولابد من البحث عن من تناسبه كزوجة ستمثل هذه الزوجة التي في عصمته حجر عثرة لابد من التخلص منها لكي لايدخل في إشكالات مع أهله.

وتابع: قد يكون الأمر سائغا لو كانت ظروفه المادية أكثر من ممتازة بحيث يستطيع تعويضها عن الضرر النفسي الذي سيصيبها إذا حدث ذلك أما في مثل هذه الحالة التي ذكرتها فعليه أن يبحث عن حلول أخرى لإعفاف نفسه.