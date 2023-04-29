شاركت النجمة ليلى علوى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة في احدث ظهور لها.

وبينت الصور ليلى علوى بإطلالة “كاجوال” حيث ارتدت توبا من الصوف وبنطالا جينز، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واختارت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن النجمة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد “شوجر دادي” بطولة الفنانين بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.