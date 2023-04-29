يتعرض البعض لنزيف الأنف نتيجة ظروف أكثر خطورة كالتعرض لإصابة أو استنشاق عقاقير غير مشروعة، أو نتيجة إجراء جراحي في الجيوب الأنفية أو الغدة النخامية.

ورغم أن الأطفال عادة ما يكونوا أكثر عرضة لإصابات نزيف الأنف، لكن ذلك لا يعني أن الكبار في مأمن من خطر الإصابة، فبعيدا عن الأمراض أو هواء الشتاء المتجمد، هناك عدة عوامل غير معروفة نسبيا من شأنها زيادة خطر إصابتهم، من ضمنها المشروبات التي تحتوي على كافيين، وهو ما نلقي عليه الضوء بتفاصيل أكثر فيما يلي:

أوضح باحثون أن الشاي، والقهوة، والصودا، ومشروبات الطاقة وأي مشروبات أخرى غنية بالكافيين قد تكون من الأسباب المساهمة في الإصابات بنزيف الأنف، مبينيين أن الكافيين قد يحظى بتأثير مجفف على الجسم، كونه مدر للبول ويحفز الكلى على زيادة إنتاج البول، ما يؤدي إلى فقدان الجسم مزيدًا من السوائل، وبالتالي مع جفاف الجسم والاستمرار في تناول تلك المشروبات، تزداد فرص الإصابة بنزيف في الأنف.

وقال الباحثون بأن مقدار ما يتناوله الفرد من الكافيين لابد وأن يكون مرتفعا بشكل كبير حتى يصير أكثر عرضة لخطر الجفاف، موضحين أن الحديث هنا عن أكثر من 500 ملليغرام يوميا، أي بما يعادل حوالي 5 أكواب من القهوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدراسات وجدت أن هناك أنواعا من المشروبات التي تحتوي على كافيين تزيد من خطر الجفاف، مثل مشروبات الطاقة ولهذا قد تصيب بعض من هذه المشروبات بنزيف الأنف أكثر من غيرها.