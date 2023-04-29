وضع نادي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني، اللمسات الأخيرة قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وذلك اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض على أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 6 مايو على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

وشارك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرًا رقميًا على هامش النهائي ويشمل: سجّل نادي الهلال الظهور الخامس في نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، بعدما كان ظهر في النهائي من قبل في نسخ أعوام 2014 و2017 و2019 و2021.

كما أنه خلال المشاركات الثلاث الأخيرة لنادي أوراوا ريد دايموندز في دوري أبطال آسيا، كان الفريق ينجح في التأهل إلى النهائي، وذلك أعوام 2017 و2019 و2022.

فيما عانى كلا الفريقين من خسارة واحدة فقط في الطريق إلى النهائي، إذ خسر الهلال أمام الريان القطري ضمن المجموعة الأولى، في حين خسر أوراوا ريدز أمام دايغو الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة.

وكان أوراوا ريدز أقوى الفرق المشاركة في البطولة على صعيد التسجيل، حيث سجل 31 هدفاً في هذه النسخة، وكان الهلال مميزاً أيضاً على الصعيد الهجومي بعدما سجل 22 هدفا في 9 مباريات بالطريق إلى النهائي.

ويشار إلى أن الهلال وأوراوا ريدز مميزين أيضاً على صعيد عدد اللاعبين الذين سجلوا في صفوف كليهما، حيث سجل 12 لاعبا في كل فريق خلال المباريات السابقة.

وفاز نادي الهلال في آخر 9 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وهو أعلى رقم من الانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية بتاريخ البطولة، كما حافظ أوراوا ريدز على نظافة شباكه في 5 مباريات من ضِمن آخِر ست مباريات لعبها بدوري أبطال آسيا، وقبل ذلك حافظ الفريق على نظافة شباكه في 15 مباراة بالبطولة. في المقابل حافظ الهلال على نظافة شباكه في 7 مباريات من ضِمن آخِر تسع مباريات لعبها بالأدوار الإقصائية.