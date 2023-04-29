كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن أبرز المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية المعتمدة لضمان السلامة في بيئات العمل.

وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن هذه الأدلة الإرشادية تتضمّن، توفير خوذة السلامة وحماية اليدين وأحذية السلامة والرافعة الشوكية، إلى جانب لوحات وعلامات السلامة وحدود التعرض المهني للاهتزاز.

وتابعت أنها تشمل أيضاً الحدود المسموح بها للتعرّض للحرارة وحدود التعرّض المهني للضجيج وتعليمات الحواجز الواقية وإدارة أنشطة، ومسؤوليات السقالات وحدود التعرّض المهني للمواد الكيماوية والحدود الموصى بها لرفع الأحمال يدوياً.