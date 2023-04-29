تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على سيدة وضعت رضيعها في كيس أسود، وألقت به من داخل سيارتها أمام مسجد، ليتصادف مرور سيارة أخرى تدهس الكيس ويلقي الطفل مصرعه في الحال.

وتلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع داخل كيس أمام مسجد، لينتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والكاميرات الموجودة بمكان الحادث تبين أن سيدة قامت بالتخلص من الرضيع من داخل سيارتها، وقامت سيارة آخرى بدهسه.

وحددت هوية المتهمة وألقت القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بأنها تخلصت من طفلها الرضيع، بعد رفض والده الاعتراف به بعد علاقة غير شرعية نشبت بينهما.