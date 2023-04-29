كشف التدريب التقني بالمنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء عن إقامة ملتقى التوظيف والتدريب 2023 والذي تنظمه الكلية التقنية بالأحساء، وتوفر (أكثر من 3000 فرصة وظيفية) و دورات تدريبية.

وأوضح الدورات التدريبية:

-المحادثات التجارية باللغة الإنجليزية.

-كيف تحصل وظيفة عن بعد.

-طرق البحث عن عمل.

-خطواتك الى ريادة الاعمال.

-مهارات الإبداع وإدارة المواهب.

-الثقافة المالية.

-كيفية استخدام LinkedIn باحترافية.

-اخلاقيات المهنة والسجل المهاري.

-اعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية.

-مهارات التعلم الذاتي.

-التطوع مهارات وخبرات.

-استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

-اعداد السيرة الذاتية.

-الاستعداد للمقابلة الشخصية.

-اعداد الخطابات الرسمية باللغة العربية.

-اخلاقيات العمل.

-بناء المهارات لسوق العمل.

-مهارات استخدام الحاسب الألى لسوق العمل.

-مهارات التواصل والاتصال.

-إدارة ضغوط العمل.

.. وغيرها من الدورات المجانية.

وأشار إلى أن الملتقى سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م ولمدة (3) أيام بالكلية التقنية بالأحساء – مبنى 9 قاعة متعددة الأغراض، لافتاً إلى أن التقديم متاحاً من خلال الموقع