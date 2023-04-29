كشفت شركة تويتر عن خطوات تفعيل ميزة التربح من المحتوى لجميع صانعيه حول العالم، خلال مدفوعات مالية من المتابعين نظير الاشتراك في أعمالهم على المنصة.

وأشارت إلى أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الدخول على إعدادات التطبيق والنقر على خيار “تحقيق الدخل”، لتمكين المتابعين من الاشتراك في المحتوى النصي والمرئي لصانع المحتوى.

ويحصل صانعو المحتوى على مبلغ الاشتراك من المتابعين مخصوماً منه رسوم أنظمة تشغيل الهواتف، و لن تستقطع المنصة أي نسبة من العائدات خلال الـ 12 شهراً الأولى من تفعيل الميزة.