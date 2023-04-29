كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير القبول والتسجيل/ مركز الاتصال والأهلية، مهندس أول الطب الحيوي، ممرض أول، قابلة.

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف