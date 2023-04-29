أكد ممثل السفارة الصينية لدى الرياض أن كثير من دول العالم طلبت المساعدة من السعودية لإجلاء رعاياها من السودان.

وقال ممثل السفارة الصينية :” تم إجلاء أكبر عدد من المواطنين الصينين عبر عدة دفعات ليصل العدد النهائي أكثر من 1100 مواطن صيني وصلوا إلى ميناء جدة من السودان”.

وأضاف ممثل السفارة الصينية :” خلال هذه العملية رأينا الدور الكبير للمملكة في المنطقة وفي تعزيز الأمن وفي العمليات الإنسانية، كما إننا نشكر ونقدر دور المملكة ونتمنى أن نعزز مع المملكة التنسيق في كل الشؤون الإقليمية”.

فيديو | ممثل السفارة الصينية لدى الرياض: كثير من دول العالم طلبت المساعدة من السعودية لإجلاء رعاياها من السودان.. المملكة تقدم دورا كبيرا لتعزيز الأمن في المنطقة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/QQr48zUKo2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023