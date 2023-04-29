اجتاحت صيحة المونوكروم عالم الموضة منذ عدة مواسم وكانت ضمن الأبرز في مجموعات شتاء 2023 حيث ظهرت على معظم منصات العروض بألوان متنوعة شملت الدرجات الحيادية مثل الاسود والأبيض والرمادي والدرجات الترابية مثل البيج والبني والعسلي والدرجات الحيوية مثل الأزرق والأحمر والأخضر والفوشيا.

ومن المهم أن تعتمدي الدرجات الحيادية الهادئة مثل البيج والأبيض والرمادي والاسود لاطلالات العمل أو للمناسبات الرسمية حيث أنها توحي بالأناقة والعصرية من دون المبالغة، ونسقي لوك مونوكروم بلون جريء لاطلالة عصرية.

ويأتي ذلك من خلال اطلالات المونوكروم بألوان فاقعة وحيوية تتطلب جرأة كبيرة لكنها توحي بالكثير من العصرية والتميز، نسقيها لاطلالة مسائية أو لاطلالة خلال أسابيع الموضة، وتألقي بلوك عصري في اطلالة مونوكروم باللون الفوشيا، واعتمدي تنسيق الطبقات المتعددة عند اعتماد صيحة المونوكروم.

ونوعي بالدرجات اللونية لكن دون أن يكون هنالك فرقاً واضحاً، اعتمدي اطلالة مونوكروم أنيقة بدرجات البيج والعسلي، كما أن تنسيق الاكسسوارات مهم جداً في اطلالات المونوكروم وهنا ننصحك اما باعتماد اكسسوارات من نفس لوك الاطلالة أو اضافة لون آخر متجانس مع اللوك.