نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو للإعلامي توفيق عكاشة، تنبأ فيه بتقسيم السودان قبل 4 سنوات.

وجاء كلام توفيق عكاشة كالتالي : “تقسيم السودان إلى 3 دول ولا بد أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة فنحن لا نكذب لأن أنا قلت الكلام ده من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013..”

وأضاف خلال الفيديو : “مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا”.

فيما عقب علاء مبارك على المقطع الذي أعاد نشره على صفحته في موقع “تويتر”، قائلا: “كلام سليم لأن تقسيم العالم العربي وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم، وما حدث في السودان من تقسيم و ما يحدث الآن يعتبر أحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في إفريقيا”.