أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الجمعة، إنه مستعد للتفاوض مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بشرط وقف إطلاق النار.

وصرح حميدتي: “هناك شروط للمفاوضات. بداية، وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية. بعد ذلك، يمكننا إجراء مفاوضات”.

وأضاف حميدتي: “لقد طالبنا بالهدنة منذ اليوم الأول للحرب، وبدأنا بفتح ممر إنساني على الفور، وفتحنا هذه الممرات داخل المناطق التي تسيطر عليها قواتنا. بدأنا بالهدنة من جانبنا”.

وقال قائد الدعم السريع: “إن قواتنا منضبطة جدا ومعترف بها دوليا، حتى من قبل الأمم المتحدة والأمريكيين والفرنسيين”، مضيفا: “نحن نضحي بأنفسنا من أجل الشعب السوداني.. والتحول الديمقراطي”.