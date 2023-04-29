تفاعل الكثير من الأردنيين مع تهنئة ولي عهد بلادهم، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لخطيبته المهندسة رجوة آل سيف بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب الأمير الحسين في منشور كتبه عبر حسابه في إنستغرام: “غاليتي رجوة.. كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

وأضاف الأمير الحسين إلى منشوره صورة باللونين الأبيض والأسود، تظهر فيها خطيبته رجوة برفقة حصان، ليتفاعل متابعو الأمير الأردني الشاب عبر إنستغرام مع المعايدة، معربين عن سعادتهم؛ معلقين: “غزل الملوك”، و”ولي عهدنا رومنسي.. علم شبابنا”.