وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم السبت، سفينتان “صينية وهندية” تقلان المئات من الرعايا تم إجلاؤهم من السودان.

وأقلت السفينة الصينية 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.

وصرح نائب رئيس عمليات موانئ الساحل الغربي سعود العنيني، إن ميناء جدة استقبل حتى الآن 11 سفينة إجلاء من السودان، وأن الميناء جاهز دائما لاستقبال الرعايا من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه تم السماح لممثلي البعثات استقبال رعاياهم على أرصفة الميناء.