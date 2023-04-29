أعادت أديل التي تعتبر من النجمات التي يُحتذى بهن في الصيحات الجمالية، اتجاهات مكياج قديمة إلى الواجهة مرة أخرى.

أشكال المكياج القوي الذي عاد إلى واجهة الجمال مع أديل

-طريقة رسم الآيلاينر المزدوج للحصول على مكياج قوي بأسلوب أديل.

-طريقة عصرية لرسم الآيلاينر بعيدًا عن خط الرموش من وحي مكياج اديل.

-المكياج الجليتر القوي الذي يتجدد في كل عام على طريقة أديل.

خطوات الحصول على مكياج قوي بأسلوب أديل:

-طبقي الظلال البيج الفاتحة بالنغمات الفضية عند الجفن العلوي المتحرك.

-ارسمي على طول خط الرموش العلوية الآيلاينر بشكل جناح يبدأ رفيعًا ليعرض تدريجيًا.

-حددي مدمع العين بالآيلاينر الأسود الرفيع.

-طبقي الكحل الأسود تحت خط الرموش السفلية.

-اسحبي الكحل عند الجفن السفلي بشكل موازي لرسمة الآيلاينر عند الجفن العلوي للحصول على الآيلاينر المزدوج.

-استخدمي ريشة مسطحة مع القليل من الكونسيلر لتحديد الخط الفاصل بين رسمتي الآيلاينر.

-استخدمي الكحل الأسود لرسم خط مائل عند الجفن العلوي المتحرك من النصف باتجاه رسمة الآيلاينر بعد الخط الفاصل بين الجفنين العلويين مباشرةً.

-حافظي على قوة مكياج العيون فقط باختيار ألوان أحمر الشفاه والبلاشر الترابية.

بعيدًا عن رسمة الآيلاينر بأشكاله المختلفة عند الجفن العلوي المتحرك، أعادت أديل موضة الآيلاينر المقلوب عند الجفن العلوي الثابت، إليك خطوات رسمه:

-طبقي الظلال اللامعة عند الجفن العلوي المتحرك.

-استخدمي الرموش المستعارة الكثيفة.

ارسمي بالآيلاينر بعد الخط الفاصل بين الجفنين العلويين بشكل معاكس لشكل العين.

– اسحبي رسمة الآيلاينر من عظمة الأنف بشكل قوس مقلوب باتجاه الزاوية الخارجية للحواجب.

-استخدمي الهايلايتر البرونزي عند الجفن العلوي الثابت تحت خط الحواجب.

تبقى الظلال الجليتر من الألوان التي تتجدد في كل عام ولا سيما باللون الرمادي بأسلوب مكياج اديل. تابعي معنا طريقة تطبيق مكياج قوي باللون الفضي على طريقة أديل:

-طبقي الكونسيلر عند الجفن العلوي المتحرك بشكل يضمن ثبات الظلال الجليتر.

-ضعي الظلال الرمادية بالنغمات الفضية عند الجفن العلوي المتحرك من الزاوية الداخلية باتجاه الخارجية.

-ارسمي الجفن العلوي على طول خط الرموش بالآيلاينر الأسود بشكل جناح.

-طبقي الماسكرا عند الرموش العلوية والسفلية.

-لا تنسي حيل لتكبير الشفاه بأحمر الشفاه البني لتأمين التوازن بين مكياج العيون والشفاه.”