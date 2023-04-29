قدم الأخصائي النفسي عبد الرحمن الهزاع، نصيحة هامة للتعامل الزوجة مع الزوج المتسلط.

وقال عبدالرحمن الهزاع، عبر برنامج “سهرة الرسالة”، أن الزوج المتسلط هو شخصية ضعيفة لذلك لا تشعرينه بالضعف لأنه إذا شعر بذلك سيتنمر وسيزيد من تنمره فهو يحاول أن يخفي ضعفه.

حينما تشتكي الزوجة من زوجها «المتسلط» أو «ضعيف الشخصية»، فكيف تتعامل معه؟

نصائح هامة من الأخصائي النفسي عبد الرحمن الهزاع@AbdrhamanA#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/xh9vnVRJmC — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 28, 2023