أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، هل يجوز للأب أن يخص ابنه بإرث زائد عن إخوانه.

وقال الدكتور علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا وصية لوارث” فلا يجوز أن يخص بعض الورثة بشيء دون بعض، وإذا كان الذي خصه عمل معه، يكافأه عن عمله معه في الدنيا قبل أن يموت.

وأضاف “الشبل” أنه إذا قام بتوريثه شيء زائد عن إخوانه فهذا حرام؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”.