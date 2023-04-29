بادر منسوبو ميناء جدة الإسلامي، بإعطاء الأطفال قبعاتهم لحمايتهم من الشمس بعد نزولهم من السفينة الصينية.

ووصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم السبت، سفينتان “صينية وهندية” تقلان المئات من الرعايا تم إجلاؤهم من السودان.

وأقلت السفينة الصينية 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.