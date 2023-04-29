كشفت المؤسسة العامة للري عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت المسميات الوظيفية:
– أخصائي امن البنية التقنية.
– أخصائي استمرارية الأعمال.
-أخصائي ارتباطات حكومية.
– أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.
– أخصائي تنفيذ المشاريع.
– أخصائي جودة.
– أخصائي نظم وقواعد البيانات.
– أخصائي حوكمة وتخطيط.
– أخصائي تحليل أعمال.
– أخصائي تحليل أعمال.
– أخصائي دراسات وأبحاث.
– مدير مشروع.
– مدير مشروع.
– مهندس مشروع.
– مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.
-مهندس تصميم.
– مهندس زراعي.
– مهندس سلامة.
– مهندس مراقبة جودة.
– مهندس صيانة.
– مهندس صيانة.
– مهندس بيئي.
– أخصائي تسويق الاستثمارات.
– أخصائي سياسات وتعرفة.
– أخصائي مخاطر.
– أخصائي مناقصات.
– أخصائي مواهب.
َوأخرى
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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