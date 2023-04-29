كشفت المؤسسة العامة للري عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية:

– أخصائي امن البنية التقنية.

– أخصائي استمرارية الأعمال.

-أخصائي ارتباطات حكومية.

– أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.

– أخصائي تنفيذ المشاريع.

– أخصائي جودة.

– أخصائي نظم وقواعد البيانات.

– أخصائي حوكمة وتخطيط.

– أخصائي تحليل أعمال.

– أخصائي تحليل أعمال.

– أخصائي دراسات وأبحاث.

– مدير مشروع.

– مدير مشروع.

– مهندس مشروع.

– مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.

-مهندس تصميم.

– مهندس زراعي.

– مهندس سلامة.

– مهندس مراقبة جودة.

– مهندس صيانة.

– مهندس صيانة.

– مهندس بيئي.

– أخصائي تسويق الاستثمارات.

– أخصائي سياسات وتعرفة.

– أخصائي مخاطر.

– أخصائي مناقصات.

– أخصائي مواهب.

َوأخرى

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع