كشف الدكتور يفغيني فارلاموف، أخصائي أمراض الحساسية والمناعة، عن المأكولات التي تسبب حساسية لدى الأطفال.

وأشار فارلاموف إلى أن الماكولات البحرية والسمك الأحمر والمكسرات والعسل هي من بين المواد المسببة للحساسية لدى الأطفال.

ويشير الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن ردود الفعل التحسسية ذاتية تصيب أشخاصا بعينهم، ولكن هناك بعض المنتجات يلاحظ التحسس منها في معظم الحالات.

وقال : من المهم أن نعلم أنه إذا كان الشخص يعاني من حساسية من نوع واحد من المكسرات، فقد تحدث لديه ردود فعل تحسسية عند تناوله أنواعا أخرى من المكسرات”.

وأضاف” يمكن أن تظهر الحساسية من مادة معينة ومن المنتجات الغذائية التي تحتويها أيضا. لذلك يجب الحذر من إضافة الحمضيات والفواكه الاستوائية الأخرى وبعض الثمار (الفراولة وغيرها) إلى النظام الغذائي للطفل.

ويوصي الطبيب بإعطاء كمية صغيرة من أي منتج جديد إلى الطفل ومراقبته. كما لا ينصح بإعطاء عدة منتجات جديدة للطفل في نفس الوقت. لأنه حتى الأطعمة الأقل ضررا للوهلة الأولى، يمكن أن تسبب الطفح الجلدي والحكة والتورم”.