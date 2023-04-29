التقى صحفي من الـ BBC سوداني الجنسية، بخاله بشكلٍ مفاجئ على متن سفينة “أمانة”.

ووصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم السبت، سفينة الإجلاء “أمانة” قادمة من السودان وعلى متنها 20 مواطناً، و1866 شخصاً من جنسيات مختلفة.

ويعد هذا أكبر عدد رعايا تم إجلاؤهم عبر سفينة واحدة منذ بدء المملكة عملياتها الإنسانية لإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة.