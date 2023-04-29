وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم، تم إجلائهم من السودان.

و رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية فور وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمين من السودان.

الجدير بالذكر أنه وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.

فيديو | ركاب سفينة "أمانة" يرفعون أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Dr9V7XYZbW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023