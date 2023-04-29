تمكن تلميذ أمريكي عمره 13 عاماً من إنقاذ زملاءه من حادث كان يمكن أن تتعرض له حافلتهم المدرسية؛ بعدما فقد سائقها وعيه أثناء القيادة في أحد شوارع ولاية ميشيغان الشمالية.

وكانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذاً الأربعاء الماضي عندما فقد السائق الوعي فجأة ليقوم التلميذ ويدعى “ديلون ريفز” من مقعده ويسيطر على مقود الحافلة؛ حيث تمكّن من إيقافها في وسط الطريق باستخدام فرامل اليد.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة داخل الحافلة؛ السائق وهو يبلّغ عبر جاهز الراديو بأنه ليس على ما يرام ومن ثم فقد وعيه، ليقفز التلميذ إلى الأمام ويمسك بمقود الحافلة ويوقفها باستخدام الفرامل، ويطلب من زملائه، الذين كان بعضهم يصرخ، الاتصال برقم الطوارئ (911).

وأعربت بلدة “وارين” عن إشادتها بالتلميذ واعتبرته بطلًا، فيما عبّر عضو مجلس البلدة جوناثان لافرتي عن فخره بالعمل البطولي الذي قام به الطفل وأنقذ زملاءه من حادث كان سيكون “مأساويًا للغاية”.