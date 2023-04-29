أسرعت الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية لأحد رعايا الدول القادمين من السودان إلى جدة على متن السفينة “أمانة”.

ووصلت اليوم السبت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة والتي كان على متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم، تم إجلائهم من السودان.

يذكر أنه وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.