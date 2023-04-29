أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني؛ أنه تمّ إجلاء 65 مواطناً إيرانياً من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية، وبعدها تمّ نقلهم إلى ميناء جدة.

وقال ناصر كنعاني؛ في بيانه قائلاً: “منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ 65 إيرانياً يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمّ نقل مواطنينا من الخرطوم بشكلٍ آمن إلى مدينة بورتسودان ومن هناك تمّ نقلهم إلى ميناء جدة”.

وأشار إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران، مضيفًا: “نشكر قيادة السعودية لتعاونهم معنا في إجلاء 65 شخصا من رعايانا”