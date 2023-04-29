أعرب مواطن سعودي من ركاب سفينة “أمانة” عن مشاعره لحظة وصوله أرض المملكة ضمن عمليات الإجلاء من السودان.

وقال المواطن :” الحمد لله نحن بخير والسفارة السعودية في السودان رفعتنا فوق الرأس وجميع الأمور طيبة بعد وصولنا أرض الوطن بأمان”.

ووصلت اليوم السبت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة والتي كان على متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم، تم إجلائهم من السودان.