كشفت مصادر إن لجنة التراخيص التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تلقت مستندات طلب الرخصة الآسيوية من كافة أندية الدوري الـ16، نافية تخلف ناديي الشباب والوحدة عن تقديم المستندات والوثائق المطلوبة.

وبحسب المصادر فإن اللجنة تدرس منذ أيام كافة المستندات والملفات الخاصة بالأندية وتراجعها من قبل الأعضاء على أن يتم إعلان منح الرخص للأندية خلال منتصف مايو أيار المقبل.

وتشترط اللجنة على الأندية أن تجتاز المعايير الخاصة بالرخصة ويأتي المعيار المالي كأصعب معيار للأندية بحيث يكون النادي مستوفيا لكافة المتطلبات المالية لتصبح سليمة وخالية من أي ثغرات أو عوائق على الأندية السعودية الـ16، وفقاً لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب نظام التراخيص الآسيوية للأندية، فإنه يتم حرمان أي ناد يفشل في الحصول على الرخصة من المشاركة قاريا مما يعني منح فرصة المشاركة للنادي الذي يليه في الترتيب وذلك حتى المركز الثامن في لائحة الترتيب للدوري السعودي.