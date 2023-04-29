أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد الاصابات الجديدة وصل إلى 137، ليبلغ الإجمالى الحالات المؤكدة 840,337 حالة.

ووصل عدد حالات التعافي 90، ليصل عدد حالات التعافي الي 826,941، فيما تم تسجل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 9,643 حالة .