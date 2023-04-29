كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عن تفاصيل التعرف على خطيبته الآنسة رجوة آل سيف، ردا على سؤال لأحد المشاركين في منتدى “تواصل”، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبت.

وقال ولي العهد الأردني : “تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة”.

وأضاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إن موعد زفافه على الآنسة رجوة آل سيف اقترب .

وأكد ولي العهد الأردني بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط .