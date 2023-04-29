وصلت السفينة “أمانة”، اليوم السبت، إلى ميناء جدة، قادمة من ميناء بورتسودان، وعلى متنها 1982 راكباً ينتمون لأكثر من 17 جنسية حول العالم.

ووصلت على متن السفينة رضيعها عمرها 15 يوماً، ما يجعلها أصغر ناجية حتى الآن من الأحداث التي تشهدها السودان.

ومن جانبها أوضحت والدة الطفلة أن منزل العائلة تعرض للقصف إثر الاشتباكات، ما دفعهم إلى تقديم طلب للجوء.

وتقدمت العائلة بالشكر إلى حكومة المملكة إثر ما تقدمه من دعم وخدمات لأبناء الجالية السودانية.