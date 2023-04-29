أعرب مواطن ضمن ركاب سفينة “أمانة” التي وصلت ميناء جدة اليوم السبت من السودان، عن سعادته من خلال إلقاء قصيدة بعد وصوله إلى أرض الوطن.

وأشاد المواطن، خلال القصيدة بجهود المملكة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بإغاثة كل ملهوف، حيث لم تدخر المملكة أي جهد لرعاية وإغاثة مواطنيها ورعايا الدول الأخرى من كافة دول العالم.

وتواصل المملكة جهودها بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.