صرح الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، بأن ما يخشاه خلال مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، هو الهلال نفسه.

وقال الأمير نواف: “أخشى على الهلال من الهلال نفسه، ومن سهو أحد اللاعبين، وإن شاءالله الفوز حليفنا”.

وأضاف: “هذا النهائي نبحث عنه من زمان، فكل عمل النادي وتفكيره ما قام به في العام الماضي وهذا الموسم هو الوصول للنهائي وهذه المباراة مهمة”.