صرح الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، بأن ما يخشاه خلال مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، هو الهلال نفسه.
وقال الأمير نواف: “أخشى على الهلال من الهلال نفسه، ومن سهو أحد اللاعبين، وإن شاءالله الفوز حليفنا”.
وأضاف: “هذا النهائي نبحث عنه من زمان، فكل عمل النادي وتفكيره ما قام به في العام الماضي وهذا الموسم هو الوصول للنهائي وهذه المباراة مهمة”.
الأمير نواف بن محمد – عضو شرف نادي #الهلال:
أخشى على #الهلال من الهلال نفسه، وهذا النهائي نبحث عنه من زمان.#الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/KWQqTq3iM9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
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