كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) عبدالله المسند عن أكثر المناطق في السعودية التي يتردد فيها البرق.

وحدد المسند تلك المناطق وهي : ” عسير ثم مرتفعات جازان ثم الباحة ثم مرتفعات الطائف ثم حرة رهط الواقعة بين مكة و المدينة ثم مثلث مهد الذهب بريده شقراء ثم المدينة المنورة ثم حفر الباطن وجنوبه، ثم مدينة حائل وجنوبها، ثم ما بين العيص و العلا ثم الحدود السعودية الكويتية، ثم الارطاوية وما حولها، ثم مدينة الرياض ثم الجوف و الحدود الشمالية ثم تبوك يليها الشرقية ثم جنوب منطقة الرياض وأخيراً الربع الخالي .. هذا والله أعلم “.