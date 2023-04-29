أعرب مريض هندي ناجي من الاشتباكات الدائرة في السودان، بكلمات مؤثرة عن مستوى الخدمة التي تلقاها في المملكة بعد إجلائه إلى جدة.

وقال الرجل المسن لقناة الإخبارية المصاب بفشل كلوي: ” لم أر في حياتي خدمة صحية مماثلة لهذا المستوى ” .

ووصف المريض الهندي استقباله من قبل الأطباء في المملكة بـ «الرائع»، مضيفا “سعدت جدا بما تم تقديمه لي من خدمات وعلاج”.

من جانبه قال طبيب مباشر لحالة المريض أن الرجل كان يحتاج لغسيل كلوي وتدخل من أجل ضبط معدل ضغط الدم حيث كان مرتفعاً .