أعدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التيفو الخاص بمباراة الزعيم أمام الفريق الياباني أوراوا، اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ويعرف التيفو بأنه الصورة التي تعرضها الجماهير في المدرج قبل وأثناء المباراة، وقد يكون عباراة عن رسالة موجهة أو مجرد شكل جمالي بهدف التشجيع.
ويخوض الهلال الآن مباراته في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
أمريكا رأس الإرهاب ويجب إجتثاثها من الكرة الأرضيه إذا سقطت هذه الدولة سقط جميع مرتزقة الكرة الأرضيه بما فيهم الإيرانيين وعم السلام الكره الأرضيه ويجب طرد هؤلاء المرتزقه المسمين بالسعوديين لأنهم لا ينتمون لهذه الأرض هم برفعهم الأعلام الزرقاء والشعارات الزرقاء هم يثبتون أن لا وطن لهم وأنهم مستوطنين ولا يمكن الحصول على كل شيء بالمال