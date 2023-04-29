أعدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التيفو الخاص بمباراة الزعيم أمام الفريق الياباني أوراوا، اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويعرف التيفو بأنه الصورة التي تعرضها الجماهير في المدرج قبل وأثناء المباراة، وقد يكون عباراة عن رسالة موجهة أو مجرد شكل جمالي بهدف التشجيع.

ويخوض الهلال الآن مباراته في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.