أفادت الشرطة الأمريكية اليوم (السبت) بمقتل 5 أشخاص بإطلاق نار من قبل مشتبه به مسلح ببندقية آلية في منزل بمقاطعة سان جاسينتو في ولاية تكساس.

وبحسب شبكة «ABC NEWS» الأمريكية فإن الحادثة وقعت في بلدة كليفلاند، التي تبعد نحو 55 ميلاً شمال هيوستن أكبر مدن الولاية.

وقالت الشرطة إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخموراً، وإنهم يبحثون عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله نحو 5 أقدام و8 بوصات شوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق، وقميصاً أسود وحذاء للعمل، ووصف بأن لديه شعراً أسود قصيراً.

وطلبت الشرطة من السكان المحليين في كليفلاند البقاء داخل منازلهم وبعيداً عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.