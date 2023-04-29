صرح قائد الهلال سلمان الفرج بأن هناك فرصة أخرى أمام الهلال لتحقيق الفوز على أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد التعادل في مباراة الذهاب.
وقال الفرج: “هم لم يفوزوا بسبب لعبة فنية لكن بسبب خطأ مننا، لكن هذا نهائي وباقي عندنا شوط ثاني 90 دقيقة ما انتهي شيء لكن كان من المفترض أن نسجل نتيجة إيجابية”.
وأضاف: “لم نستغل الفرص وكنا حريصين على عدم استقبال أي هدف، راح نقاتل أكثر مما شفتوا وبإذن الله نجيبها من اليابان”.
"لم نستغل الفرص وكنا حريصين على عدم استقبال أي هدف وسجلوا من خطأ بسيط"
🎤 سلمان الفرج – لاعب #الهلال#الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/4qNLRYLUGb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
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