صرح قائد الهلال سلمان الفرج بأن هناك فرصة أخرى أمام الهلال لتحقيق الفوز على أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد التعادل في مباراة الذهاب.

وقال الفرج: “هم لم يفوزوا بسبب لعبة فنية لكن بسبب خطأ مننا، لكن هذا نهائي وباقي عندنا شوط ثاني 90 دقيقة ما انتهي شيء لكن كان من المفترض أن نسجل نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “لم نستغل الفرص وكنا حريصين على عدم استقبال أي هدف، راح نقاتل أكثر مما شفتوا وبإذن الله نجيبها من اليابان”.